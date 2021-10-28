Hande Erçel New York'taki seksi pozlarıyla gündemi salladı! Sevgilisi Kerem Bürsin'in ne dediğine çok şaşıracaksınız
İş için ABD'ye giden dizi oyuncusu Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla büyüledi. Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte başrol oynadığı Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlayan Erçel'e sevgilisinden de yorum geldi. İnstagram'da peş peşe seksi pozlarını paylaşan güzel oyuncuya Kerem Bürsin de kayıtsız kalamadı. Erçel'in 25 milyon takipçili hesabındaki paylaşımına dakikalar içinde 3 milyona yakın beğeni gelirken bakın Bürsin'in tepkisi ne oldu...
28.10.2021 12:12
- Son Güncelleme: 28.10.2021 12:12
Hande Erçel New York'taki seksi pozlarıyla magazin gündemini alt üst etti. Bir önceki gün ABD'nin Newyork eyaletine giden Erçel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu yer yerinden oynadı. Bir binada çekilen karelerini 25 milyonluk İnstagram hesabından paylaştı. Minicik şortu ile balkonda poz veren güzel oyuncuya Kerem Bürsin hayranlığını gizleyemedi. Fotoğrafların yorum kısmından ateş ve kalp emojisi gönderdi. İşte Hande Erçel'in New York'u bile sallayan o pozları...
Sen Çal Kapımı dizisinde gönlünü partneri Kerem Bürsin'e kaptıran oyuncunun hayatı da oldukça ilgi görüyor.
İş için ABD'ye giren Erçel sosyal medya hesabından güzelliğini sergiledi. New York'ta çekilen kareleri ile hayran bıraktı.