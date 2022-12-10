Kocasını evire çevire dövdü! ’Eşim Yasmin Erbil’le yasak aşk yaşıyor’ diyen Cansu Nur Çufalı bu kez de eşini cümle alem önünde dövdü

Taraflar arasında çekişmeli olarak başlayan boşanma davası devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre; 11 Kasım gecesi Kuruçeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden işadamı, karşısında eşi Cansu Nur'u gördü. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu için eşinin yanına giden Özlevi, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi.