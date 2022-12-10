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Haberler Magazin Kocasını evire çevire dövdü! 'Eşim Yasmin Erbil'le yasak aşk yaşıyor' diyen Cansu Nur Çufalı bu kez de eşini cümle alem önünde dövdü

Kocasını evire çevire dövdü! 'Eşim Yasmin Erbil'le yasak aşk yaşıyor' diyen Cansu Nur Çufalı bu kez de eşini cümle alem önünde dövdü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in adı yasak aşk iddiasına karışmıştı. Sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç farklı kadınla aldattığını bunlardan birinin de Yasmin Erbil olduğunu söylemişti. Sonrasında Yasmin Erbil Çufalı'yı yaylım ateşine tutmuş ve hukuki yollara başvurmuştu. Daha önce eşinin Yasmin Erbil ile birlikte olduğunu iddia eden Cansu Nur Çufalı sorunlar yaşadığı kocası Yusuf Yosi Özlevi bir mekân çıkışı dövdü.

10.12.2022 10:09 - Son Güncelleme: 10.12.2022 10:10
Kocasını evire çevire dövdü! ’Eşim Yasmin Erbil’le yasak aşk yaşıyor’ diyen Cansu Nur Çufalı bu kez de eşini cümle alem önünde dövdü

Tekstilci Yusuf Yosi Özlevi, eski manken ve sosyal medya fenomeni eşi Cansu Nur Çufalı'ya 2 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açmıştı.

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Kocasını evire çevire dövdü! ’Eşim Yasmin Erbil’le yasak aşk yaşıyor’ diyen Cansu Nur Çufalı bu kez de eşini cümle alem önünde dövdü

Boşanma davaları devam eden ikilinin arasındaki gerilim sürüyor. Çufalı daha önce eşinin kendisini Yasmin Erbil ile aldattığını da söylemiş ve Erbil tarafından iddialar yalanlanmıştı.

Kocasını evire çevire dövdü! ’Eşim Yasmin Erbil’le yasak aşk yaşıyor’ diyen Cansu Nur Çufalı bu kez de eşini cümle alem önünde dövdü

Özlevi, eşinin iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşinin kendisine iftira attığını ve para koparmak için olmayan aldatma hikayelerini varmış gibi anlattığını ileri süren işadamı, eşinden 2 milyon lira tazminat ile çocuğun velayetini talep etti.

Kocasını evire çevire dövdü! ’Eşim Yasmin Erbil’le yasak aşk yaşıyor’ diyen Cansu Nur Çufalı bu kez de eşini cümle alem önünde dövdü

Cansu Nur Çufalı da Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı koruma kararı aldırdı.

Kocasını evire çevire dövdü! ’Eşim Yasmin Erbil’le yasak aşk yaşıyor’ diyen Cansu Nur Çufalı bu kez de eşini cümle alem önünde dövdü

Taraflar arasında çekişmeli olarak başlayan boşanma davası devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre; 11 Kasım gecesi Kuruçeşme'deki ünlü bir eğlence mekanına giden işadamı, karşısında eşi Cansu Nur'u gördü. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu için eşinin yanına giden Özlevi, "Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?" diyerek tepki gösterdi.

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