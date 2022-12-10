Şeyma Subaşı görmesin! Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa'yla velayet krizinin ortasında mutlu mesut poz verdi
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın kızını özlediğine dair paylaşımları sonrası velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti. Günler sonra Acun Ilıcalı kızı Melisa ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendi. İşte detaylar...
10.12.2022 10:02 - Son Güncelleme: 10.12.2022 10:07
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya itafen olduğu düşünülen paylaşımları sonrası velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti.
Bir yanda bunlar olurken Acun Ilıcalı, kızı Melisa ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile alışverişte görüntülendi.