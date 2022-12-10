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Haberler Magazin Şeyma Subaşı görmesin! Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa'yla velayet krizinin ortasında mutlu mesut poz verdi

Şeyma Subaşı görmesin! Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa'yla velayet krizinin ortasında mutlu mesut poz verdi

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın kızını özlediğine dair paylaşımları sonrası velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti. Günler sonra Acun Ilıcalı kızı Melisa ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile yılbaşı alışverişi yaparken görüntülendi. İşte detaylar...

10.12.2022 10:02 - Son Güncelleme: 10.12.2022 10:07
Şeyma Subaşı görmesin! Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa’yla velayet krizinin ortasında mutlu mesut poz verdi

4 kızı bulunan Acun Ilıcalı'nın son göz ağrısı Şeyma Subaşı'dan olan kızı Melisa...

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Şeyma Subaşı görmesin! Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa’yla velayet krizinin ortasında mutlu mesut poz verdi

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya itafen olduğu düşünülen paylaşımları sonrası velayet krizi yaşadıkları iddia edilmişti.

Şeyma Subaşı görmesin! Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa’yla velayet krizinin ortasında mutlu mesut poz verdi

Şeyma Subaşı'nın imalı paylaşımları sonrası Acun Ilıcalı'dan herhangi bir açıklama gelmemişti.

Şeyma Subaşı görmesin! Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa’yla velayet krizinin ortasında mutlu mesut poz verdi

Bir yanda bunlar olurken Acun Ilıcalı, kızı Melisa ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile alışverişte görüntülendi.

Şeyma Subaşı görmesin! Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa’yla velayet krizinin ortasında mutlu mesut poz verdi

Acun Ilıcalı, yaklaşan yılbaşı öncesinde yoğun gündemine ara verip kızı Melisa'ya vakit ayırdı.

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