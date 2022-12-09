Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis’ten yılın aşk bombası ateş bacayı çoktan sarmış ’ben seninle evlenmek istiyorum’ Aşktan gözü döndü

2015 yılında Emre Altuğ ile boşanan Çağla Şıkel hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Şıkel ve Edis el ele görüntülenmişti. Altın Kelebek'te sunucu Şıkel o gecede kimseye eşlik edemediği için geceye Edis ise Zeynep Bastık ile gelmişti. Edis gecede kimle olursa olsun aklı ise Çağla Şıkel'de imiş.