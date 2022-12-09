Çağla Şıkel ile şarkıcı Edis'ten yılın aşk bombası ateş bacayı çoktan sarmış 'ben seninle evlenmek istiyorum' Aşktan gözü döndü
Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda Edis'in kulisinde ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la anılan Çağla Şıkel, "Edis'in kulisi" notuyla paylaştığı fotoğrafla dikkat çekmişti. Daha sonra yine ünlü popçuyla görüntülenen Çağla Şıkel "Yeni bir aşk mı?" sorularını yanıtsız bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde de bir mekanda el ele görüldükleri iddia edilen ikiliden flaş bir haber geldi. Emre Altuğ ile boşandıktan sonra evliliğe sıcak bakmayan Çağla Şıkel ile evlenmek istiyor.
09.12.2022 10:10 - Son Güncelleme: 09.12.2022 10:10
2015 yılında Emre Altuğ ile boşanan Çağla Şıkel hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Şıkel ve Edis el ele görüntülenmişti. Altın Kelebek'te sunucu Şıkel o gecede kimseye eşlik edemediği için geceye Edis ise Zeynep Bastık ile gelmişti. Edis gecede kimle olursa olsun aklı ise Çağla Şıkel'de imiş.