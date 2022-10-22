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Haberler Magazin "Kocanın memesi seninkinden..." Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan'ın desteği Berfu Yenenler'i ağlattı!

"Kocanın memesi seninkinden..." Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan'ın desteği Berfu Yenenler'i ağlattı!

"Kocanın memesi seninkinden..." Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Berfu Yenenler sosyal emdyadan paylaştığı fotoğrafına birçok yorum almıştı. Takipçilerinin göğüsleriyle dalga geçmesinin ardından Yenenler yapılan yorumları tiye alarak hayranlarını güldürmüştü.

takvim.com.tr
22.10.2022 11:04 - Son Güncelleme: 22.10.2022 11:04
Kocanın memesi seninkinden... Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan’ın desteği Berfu Yenenler’i ağlattı!

Geçtiğimiz günlerde takipçileri tarfından eleştirilen Beru Yenenler'e 'eşinin memesi senden daha büyük' yorumu gelmişti. Konuyla ilgili gelen yorumları alan Berfu Yenenlere ise birçok kişiden destek mesajalrı gelmişti. Eşiyle birlikte BKM'de tiyatro gösterisi yapacağını açıklayan Yenenler ise paylaşımıyla takipçilerinden destek istedi. Seda Sayan'ın verdiği cevap ise Berfu Yenenler'i mutluluktan ağlattı. İşte detaylar...

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Kocanın memesi seninkinden... Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan’ın desteği Berfu Yenenler’i ağlattı!

Takipçilerinin göğüsleriyle dalga geçmesinin ardından Yenenler yapılan yorumları tiye alarak hayranlarını güldürmüştü.

Kocanın memesi seninkinden... Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan’ın desteği Berfu Yenenler’i ağlattı!

Eşi Eser Yenenler ile birlikte tiyatro yapacağı hhaberini veren Berfu Yenenler sosyal medyada onu yalnız bırakmamaları için destek istedi.

Kocanın memesi seninkinden... Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan’ın desteği Berfu Yenenler’i ağlattı!

İlk destek ise Seda Sayan'dan geldi.'Tabiki ordaız' diyerek yorum yazan Seda Sayan'a cevp gecikmedi.

Kocanın memesi seninkinden... Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan’ın desteği Berfu Yenenler’i ağlattı!

Berfu Yenenler 'Siz gelirseniz mutluluktan ağlarım' diyerek Seda Sayan'a teşekkür etti.

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