"Kocanın memesi seninkinden..." Göğüsleriyle dalga geçilmişti! Seda Sayan'ın desteği Berfu Yenenler'i ağlattı!

Geçtiğimiz günlerde takipçileri tarfından eleştirilen Beru Yenenler'e 'eşinin memesi senden daha büyük' yorumu gelmişti. Konuyla ilgili gelen yorumları alan Berfu Yenenlere ise birçok kişiden destek mesajalrı gelmişti. Eşiyle birlikte BKM'de tiyatro gösterisi yapacağını açıklayan Yenenler ise paylaşımıyla takipçilerinden destek istedi. Seda Sayan'ın verdiği cevap ise Berfu Yenenler'i mutluluktan ağlattı. İşte detaylar...