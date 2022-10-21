38 yıl dile kolay! MasterChef’e konuk olan Sahrap Soysal’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Gözünden sakındığı eşi meğer...
MasterChef Türkiye'ye konuk olan Sahrap Soysal'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sunuculuğunu üstlendiği Lezzetli Mutfaklar programı ile hafızalara kazınan Soysal'ın özellikle eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları, en çok "Sahrap Soysal kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü ismin, 38 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sahrap Soysal'ın eşi kimmiş...
21.10.2022 22:37 - Son Güncelleme: 21.10.2022 22:37
Sahrap Soysal, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef yarışmasına konuk oldu.