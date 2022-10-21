21 yaşında 140 kilodaydı! Uraz Kaygılaroğlu “Benim için şok edici olmuştu” deyip itiraf etti! Hülya Avşar “Tanımıyorum” dediği Uraz...
Üç Kuruş, Sefirin Kızı, Pis Yedili gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçen günlerde Hülya Avşar'ın "Tanımıyorum" sözleriyle gündem oldu. Avşar kızı konuya dair yeni bir açıklama yaparken Kaygılaroğlu, ünlü şarkıcıyla ilgili soruya verdiği tepki ile dikkat çekti. Öte yandan Ceyda Düvenci'nin sorularını yanıtlayan Kaygılaroğlu, merak edilenleri anlattı ve itiraflarıyla dikkat çekti. 21 yaşında 140 kilo olduğunu söyleyen Kaygılaroğlu'nun eski hali de görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, geçen gün Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Avşar'a oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun tırnaklarına oje sürmesiyle ilgili düşünceleri soruldu.
Kaygılaroğlu'nu tanımadığını söyleyen Hülya Avşar, "Kim o? Tanımıyorum. Bu konudan dolayı haber olmayı istemem. Tanımadığım birisi için yorum yapmıyorum" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin, "Uraz Kaygılaroğlu'nun kim olduğuna baktınız mı?" sorusuna da yanıt veren Hülya Avşar, "Biz telefonda konuştuk ve anlaştık" diyerek sert bir cevap verdikten sonra aracı ile oradan ayrıldı.
URAZ'DAN HÜLYA TEPKİSİ!
Uraz Kaygılaroğlu ise kendisine Hülya Avşar'ı soran muhabirlere tek kelime etmeden yüz ifadeleriyle karşılık verdi.