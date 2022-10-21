Vav TV İzle
Haberler Magazin 21 yaşında 140 kilodaydı! Uraz Kaygılaroğlu “Benim için şok edici olmuştu” deyip itiraf etti! Hülya Avşar “Tanımıyorum” dediği Uraz...

21 yaşında 140 kilodaydı! Uraz Kaygılaroğlu “Benim için şok edici olmuştu” deyip itiraf etti! Hülya Avşar “Tanımıyorum” dediği Uraz...

Üç Kuruş, Sefirin Kızı, Pis Yedili gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçen günlerde Hülya Avşar'ın "Tanımıyorum" sözleriyle gündem oldu. Avşar kızı konuya dair yeni bir açıklama yaparken Kaygılaroğlu, ünlü şarkıcıyla ilgili soruya verdiği tepki ile dikkat çekti. Öte yandan Ceyda Düvenci'nin sorularını yanıtlayan Kaygılaroğlu, merak edilenleri anlattı ve itiraflarıyla dikkat çekti. 21 yaşında 140 kilo olduğunu söyleyen Kaygılaroğlu'nun eski hali de görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

21.10.2022 23:17 - Son Güncelleme: 21.10.2022 23:30
21 yaşında 140 kilodaydı! Uraz Kaygılaroğlu “Benim için şok edici olmuştu” deyip itiraf etti! Hülya Avşar “Tanımıyorum” dediği Uraz...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, geçen gün Tarabya Sahili'nde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Avşar'a oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun tırnaklarına oje sürmesiyle ilgili düşünceleri soruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
21 yaşında 140 kilodaydı! Uraz Kaygılaroğlu “Benim için şok edici olmuştu” deyip itiraf etti! Hülya Avşar “Tanımıyorum” dediği Uraz...

Kaygılaroğlu'nu tanımadığını söyleyen Hülya Avşar, "Kim o? Tanımıyorum. Bu konudan dolayı haber olmayı istemem. Tanımadığım birisi için yorum yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

21 yaşında 140 kilodaydı! Uraz Kaygılaroğlu “Benim için şok edici olmuştu” deyip itiraf etti! Hülya Avşar “Tanımıyorum” dediği Uraz...

Önceki gün ise Etiler'de görüntülenen Avşar, bir arkadaşı ile birlikte yemek yediğini söyledi.

21 yaşında 140 kilodaydı! Uraz Kaygılaroğlu “Benim için şok edici olmuştu” deyip itiraf etti! Hülya Avşar “Tanımıyorum” dediği Uraz...

Gazetecilerin, "Uraz Kaygılaroğlu'nun kim olduğuna baktınız mı?" sorusuna da yanıt veren Hülya Avşar, "Biz telefonda konuştuk ve anlaştık" diyerek sert bir cevap verdikten sonra aracı ile oradan ayrıldı.

21 yaşında 140 kilodaydı! Uraz Kaygılaroğlu “Benim için şok edici olmuştu” deyip itiraf etti! Hülya Avşar “Tanımıyorum” dediği Uraz...

URAZ'DAN HÜLYA TEPKİSİ!
Uraz Kaygılaroğlu ise kendisine Hülya Avşar'ı soran muhabirlere tek kelime etmeden yüz ifadeleriyle karşılık verdi.

SON DAKİKA