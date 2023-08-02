"Kocam beni Yasmin Erbil'le aldattı" deyip dövmüştü! Cansu Özlevi bu kez kanıtlarla mahkeme yolunu tuttu eşi Yosi Özlevi'yi...

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Yusuf Yosi Özlevi, eski manken ve sosyal medya fenomeni eşi Cansu Nur Çufalı'ya 2 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açmıştı. Boşanma davaları devam eden ikilinin arasındaki gerilim sürüyor. Çufalı daha önce eşinin kendisini Yasmin Erbil ile aldattığını da söylemiş ve Erbil tarafından iddialar yalanlanmıştı.