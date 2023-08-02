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"Kocam beni Yasmin Erbil'le aldattı" deyip dövmüştü! Cansu Özlevi bu kez kanıtlarla mahkeme yolunu tuttu eşi Yosi Özlevi'yi...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in adı yasak aşk iddiasına karışmıştı. Sosyal medya fenomeni Cansu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç farklı kadınla aldattığını bunlardan birinin de Yasmin Erbil olduğunu söylemişti. Sonrasında Yasmin Erbil Çufalı'yı yaylım ateşine tutmuş ve hukuki yollara başvurmuştu. Cansu Özlevi yine ihanet ve şiddet iddiasıyla mahkemenin yolunu tuttu. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 12:27 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 12:32
Kocam beni Yasmin Erbil’le aldattı deyip dövmüştü! Cansu Özlevi bu kez kanıtlarla mahkeme yolunu tuttu eşi Yosi Özlevi’yi... 1

Tekstilci Yusuf Yosi Özlevi, eski manken ve sosyal medya fenomeni eşi Cansu Özlevi'nin adını ilk olarak Yasmin Erbil olayıyla duyduk.

Kocam beni Yasmin Erbil’le aldattı deyip dövmüştü! Cansu Özlevi bu kez kanıtlarla mahkeme yolunu tuttu eşi Yosi Özlevi’yi... 2

Yusuf Yosi Özlevi, eski manken ve sosyal medya fenomeni eşi Cansu Nur Çufalı'ya 2 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açmıştı. Boşanma davaları devam eden ikilinin arasındaki gerilim sürüyor. Çufalı daha önce eşinin kendisini Yasmin Erbil ile aldattığını da söylemiş ve Erbil tarafından iddialar yalanlanmıştı.

Kocam beni Yasmin Erbil’le aldattı deyip dövmüştü! Cansu Özlevi bu kez kanıtlarla mahkeme yolunu tuttu eşi Yosi Özlevi’yi... 3

Özlevi, eşinin iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eşine karşı 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşinin kendisine iftira attığını ve para koparmak için olmayan aldatma hikayelerini varmış gibi anlattığını ileri süren işadamı, eşinden 2 milyon lira tazminat ile çocuğun velayetini talep etti.

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