20 yıl sonra bir aradalar! Petek Dinçöz kanser tedavisi gören akrabası Tanyeli ile barıştı! Sosyal medya onları konuştu! İşte o anlar...

20 yıl sonra bir aradalar! Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve tedavisi devam eden ünlü oryantal Tanyeli, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Tanyeli, küs olduğu akrabası Petek Dinçöz ile barıştı ve ikili 20 yıl sonra bir araya geldi. Tanyeli'yi ziyaret eden Dinçöz, o anları sosyal medya hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan görüntüler, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o anlar...