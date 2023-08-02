35’lik Aslıhan Güner en cesur haliyle paylaştı! Bikinili poza ilk yorum 10 yıllık eşi Mert Kılıç’tan geldi! “Ooo güzel karım...”

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile hafızalara kazınan Aslıhan Güner, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 10 yıl önce meslektaşı Mert Kılıç ile evlenen oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatil pozlarını yayınlayan Güner, cesaretini konuşturarak en doğal halini takipçileriyle paylaştı. Sıfır makyaj poz veren Güner'e ilk yorum ise eşi Mert Kılıç'tan geldi. Kılıç "Ooo güzel karım" ifadelerini kullandı İşte Aslıhan Güner'in o pozları...