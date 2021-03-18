Kobra Murat eşiyle yayına çıktı peruğu çıkardı! Peruksuz halini görenler şoka girdi 'İbrahim Tatlıses'i bıyıksız gördüğüm gün gibi'

Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat alametifarikası tabi ki saçlarıydı. Ancak Kobra Murat önceki gün eşiyle katıldığı canlı yayında peruğunu çıkardı ve tüm Türkiye'yi küçük çaplı bir şoke uğrattı. Eğer görmediyseniz. Kobra Murat'ın peruksuz hali sizi şoke edecek.

18.03.2021 16:43 - Son Güncelleme: 18.03.2021 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





