İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis! Suikastten 3 yıl önceki sır mektubu ortaya çıkmıştı...

"MÜŞTEKİLERE KARŞI KASTEN İŞLENMİŞ HİÇBİR FİİL YOKTUR"



Daha sonra Abdullah Uçmak savunmasının alınması için salona alındı. Uçmak, "Savcı Bey, önceki savcının iddianamesini kopyalayıp yapıştırmış. Asıl hedefin (İbrahim Tatlıses) başından çıkan merminin parçalarıyla diğer kişilerin yaralanmış olabileceği görüntülerde bellidir. Müştekilere karşı kasten işlenmiş hiçbir fiil yoktur. İsteseler ikisini de vururlardı. Bu kişileri öldürmek istemedikleri belli. Vurulduklarında sağ ve sol cama mermi geliyor. Şoförün bulunduğu veya başka yere mermi gelmiyor. Bu dosya başından beri berbat bir dosya. Başka da söyleyecek bir şeyim yok" dedi.



