Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının mimarı eski sevgilisi Murat Dalkılıç! Bu iddia doğruysa tüm bildiklerinizi unutun

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Pek çok defa birlikte olduklarına dair haberler çıkan ikili için 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri bir çıkmıştı hatırlarsınız. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti. Şimdiyse Hande Erçel'in Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı iddia ediliyor. Tabi bu aşk ile ilgili öyle bir detay ortaya atıldı ki bu zaman kadar tüm bildiklerinizi unutun. O da Hande Erçel ve Murat Akdoğan'ın tanışmasına Murat Dalkılıç'ın vesile olduğu. İşte detaylar.

18.03.2021 16:01 - Son Güncelleme: 18.03.2021 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





