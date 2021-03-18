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Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının mimarı eski sevgilisi Murat Dalkılıç! Bu iddia doğruysa tüm bildiklerinizi unutun

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Pek çok defa birlikte olduklarına dair haberler çıkan ikili için 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri bir çıkmıştı hatırlarsınız. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti. Şimdiyse Hande Erçel'in Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı iddia ediliyor. Tabi bu aşk ile ilgili öyle bir detay ortaya atıldı ki bu zaman kadar tüm bildiklerinizi unutun. O da Hande Erçel ve Murat Akdoğan'ın tanışmasına Murat Dalkılıç'ın vesile olduğu. İşte detaylar.

18.03.2021 16:01 - Son Güncelleme: 18.03.2021 16:04
Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının mimarı eski sevgilisi Murat Dalkılıç! Bu iddia doğruysa tüm bildiklerinizi unutun

Uzun bir süre Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel'in herkesten sakladığı yeni sevgilisi Murat Akdoğan magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun yeni ilişkisine dair detaylar ise şaşkınlık yarattı.

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Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının mimarı eski sevgilisi Murat Dalkılıç! Bu iddia doğruysa tüm bildiklerinizi unutun

Güzel oyuncu Hande Erçel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel'in genç iş adamı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının mimarı eski sevgilisi Murat Dalkılıç! Bu iddia doğruysa tüm bildiklerinizi unutun

Sabah'ın haberine göre; bir aydan biraz fazla süredir flört eden Hande Erçel ile Murat Akdoğan'ın ilişkisindeki Murat Dalkılıç ayrıntısı ağızları açık bıraktı... İşte Hande Erçel ve yeni sevgilisi Murat Akdoğan'ı tanıştıran isim...

Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının mimarı eski sevgilisi Murat Dalkılıç! Bu iddia doğruysa tüm bildiklerinizi unutun

Kerem Bürsin ile yaptığı samimi paylaşımlarla aşk haberlerini alevlendiren Hande Erçel 'sadece arkadaşız 'dese de hayranları ikiliyi çok yakıştırıyordu.

Hande Erçel ile Murat Akdoğan aşkının mimarı eski sevgilisi Murat Dalkılıç! Bu iddia doğruysa tüm bildiklerinizi unutun

Hande Erçel sağ gösterip sol vurdu. Şimdilerde magazin kulisleri Hande Erçel'in yeni sevgilisi haberlerini konuşuyor...