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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber! Beyin kanaması geçirdi! İşte dizinin Abdullah Ünal'ının son sağlık durumu

90'lı yıllarda 'Bir Demet Tiyatro'da oynadığı 'Saldıray Abi' karakteriyle adından söz ettiren, şimdilerde de Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle gündemde olan oyuncu Settar Tanrıöğen'den kötü haber! 61 yaşındaki oyuncu beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ameliyara alınan Tanrıöğen'in son sağlık durumunu Ebru Destan paylaştı.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 14:37 Güncelleme 27 Ocak 2024, 14:37
Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’den kötü haber! Beyin kanaması geçirdi! İşte dizinin Abdullah Ünal’ının son sağlık durumu 1

90'lı yıllarda 'Bir Demet Tiyatro'da oynadığı 'Saldıray Abi' karakteriyle adından söz ettiren Settar Tanrıöğen'den kötü haber!

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’den kötü haber! Beyin kanaması geçirdi! İşte dizinin Abdullah Ünal’ının son sağlık durumu 2

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rol aldığı dizinin setinde beyin kanaması geçirdi.

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’den kötü haber! Beyin kanaması geçirdi! İşte dizinin Abdullah Ünal’ının son sağlık durumu 3

61 yaşındaki sanatçı, hemen ameliyata alındı.

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