Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber! Beyin kanaması geçirdi! İşte dizinin Abdullah Ünal'ının son sağlık durumu

90'lı yıllarda 'Bir Demet Tiyatro'da oynadığı 'Saldıray Abi' karakteriyle adından söz ettiren, şimdilerde de Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle gündemde olan oyuncu Settar Tanrıöğen'den kötü haber! 61 yaşındaki oyuncu beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Ameliyara alınan Tanrıöğen'in son sağlık durumunu Ebru Destan paylaştı.