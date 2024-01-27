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Pınar Altuğ güzelleri güzeli kızının Su'nun doğum gününde o kahreden tesadüfü de paylaştı! Su Atacan'ın güzelliği gözleri kamaştırdı

Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı oldu. Sosyal medya paylaşımlarında Su'ya sık sık yer veren Altuğ, bu kez 15 yaşına basan biricik kızının yeni yaşını kutladı. Bir yandan da paylaştığı acı tesadüf yürekleri dağladı. Ayrıca Su Atacan'ın güzelliği adeta göz kamaştırdı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 14:59 Güncelleme 27 Ocak 2024, 15:04
Pınar Altuğ güzelleri güzeli kızının Su’nun doğum gününde o kahreden tesadüfü de paylaştı! Su Atacan’ın güzelliği gözleri kamaştırdı 1

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su adında bir kızı olan Altuğ, özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor.

Pınar Altuğ güzelleri güzeli kızının Su’nun doğum gününde o kahreden tesadüfü de paylaştı! Su Atacan’ın güzelliği gözleri kamaştırdı 2

Ünlü oyuncu, şimdi ise kızı Su Atacan ile gündem oldu. Su'nun son halini görenler hayran kaldı.

Pınar Altuğ güzelleri güzeli kızının Su’nun doğum gününde o kahreden tesadüfü de paylaştı! Su Atacan’ın güzelliği gözleri kamaştırdı 3

Kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutlayan Pınar Altuğ'un acı tesadüfü de dikkat çekti.

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