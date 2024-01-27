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Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı! Güzeller güzeli Melis Minkari'in kardeşi de ünlü

atv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, cumartesi akşamları reytinglerin zirvesini kimselere bırakmıyor. Usta oyuncuların yanı sıra kadrosunda pek çok genç ismi de bulunduran Kardeşlerim'de o isimlerden biri de Aybike karakterine hata veren Melis Minkari. Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. Bakın Melis Minkari'nin kardeşi kim çıktı. İşte başta Melis Minkari olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 12:58 Güncelleme 27 Ocak 2024, 12:58
Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı! Güzeller güzeli Melis Minkari’in kardeşi de ünlü 1

Kardeşlerim dizisinde Aybike rolünü oynayan Melis Minkari başarılı performansı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı! Güzeller güzeli Melis Minkari’in kardeşi de ünlü 2

Genç oyuncu henüz kariyerinin başında olmasına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kardeşlerim’in Aybike’si Melis Minkari’nin kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı! Güzeller güzeli Melis Minkari’in kardeşi de ünlü 3

Melis Minkari 20 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

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