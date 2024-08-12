Hazal Kaya'nın partneri Ufuk Tan Altunkaya şimdi 40 yaşına bastı! 'Beğenmediğin adama dön bir bak Feriha' Adını Feriha Koydum'un Halil'iydi!

Ekranların sevilen dizisi "Adını Feriha Koydum", tekrar bölümleriyle hala izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bu dizi, unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazındı. Diziyle yıldızı parlayan isimlerden biri olan Ufuk Tan Altunkaya, Halil karakteriyle dikkat çekmişti. Ancak uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Altunkaya'nın son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncunun geçirdiği büyük değişim, "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" gibi yorumların yapılmasına neden oldu. Altunkaya'nın bu yeni hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.