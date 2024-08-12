15 yıllık eşi Halit Ergenç'le yaşadığı romantizm yuvasına bakın! 'Gözümüzü alamadık' 3 çocuk annesi Bergüzar Korel lüks evini paylaştı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç, Londra'daki yeni evlerinin kapılarını sosyal medya üzerinden takipçilerine açtı. Uzun süren tadilat sürecinin ardından, Korel'in banyodan paylaştığı bornozlu pozları büyük ilgi gördü. Son dönemde yaşadığı değişimlerle sıkça gündeme gelen Korel, 8 ayda tam 20 kilo vererek ve meme küçültme operasyonu geçirerek tamamen yenilenmiş bir görünüme kavuştu. Yeni evi ve değişen görüntüsüyle hayatında adeta yeni bir sayfa açan Korel, radikal kararlarını ve yeni yaşam felsefesini samimi bir şekilde hayranlarıyla paylaştı.