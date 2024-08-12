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15 yıllık eşi Halit Ergenç'le yaşadığı romantizm yuvasına bakın! 'Gözümüzü alamadık' 3 çocuk annesi Bergüzar Korel lüks evini paylaştı!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç, Londra'daki yeni evlerinin kapılarını sosyal medya üzerinden takipçilerine açtı. Uzun süren tadilat sürecinin ardından, Korel'in banyodan paylaştığı bornozlu pozları büyük ilgi gördü. Son dönemde yaşadığı değişimlerle sıkça gündeme gelen Korel, 8 ayda tam 20 kilo vererek ve meme küçültme operasyonu geçirerek tamamen yenilenmiş bir görünüme kavuştu. Yeni evi ve değişen görüntüsüyle hayatında adeta yeni bir sayfa açan Korel, radikal kararlarını ve yeni yaşam felsefesini samimi bir şekilde hayranlarıyla paylaştı.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 09:53 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 09:51
15 yıllık eşi Halit Ergenç’le yaşadığı romantizm yuvasına bakın! ’Gözümüzü alamadık’ 3 çocuk annesi Bergüzar Korel lüks evini paylaştı! 1

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada yeni yaşam alanını takipçilerine tanıttı. Evdeki her detay, Korel'in özenli zevkini yansıtacak şekilde dekore edilmiş. Paylaştığı fotoğraflarda, zarif mobilyalar, şık aksesuarlar ve sıcak bir atmosfer dikkat çekiyor.

15 yıllık eşi Halit Ergenç’le yaşadığı romantizm yuvasına bakın! ’Gözümüzü alamadık’ 3 çocuk annesi Bergüzar Korel lüks evini paylaştı! 2

Yatak odasından banyosuna, merdivenlerden mutfağına kadar evin her detayını paylaşan Korel'in zevkli seçimler yaptığı gözlerden kaçmadı.

15 yıllık eşi Halit Ergenç’le yaşadığı romantizm yuvasına bakın! ’Gözümüzü alamadık’ 3 çocuk annesi Bergüzar Korel lüks evini paylaştı! 3

Paylaşılan fotoğraflarda, ferah ve aydınlık bir atmosfer hakim.

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