Kıvılcım Ural, Instagram hesabından bebeğinin fotoğrafını paylaştı. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenen ve kısa bir süre sonra bebeğini kucağına alan Kıvılcım Ural, bebeğiyle ilk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Kaan Tangöze ile birliktelik sürecinde Seçkin Piriler ile tatsız olaylar yaşayan Kıvılcım Ural'ın kızıyla ilk fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Kıvılcım Ural bebeğinin fotoğrafını paylaştı! İşte Kıvılcım Ural - Kaan Tangöze çiftinin kızlarının ilk pozu!01.03.2019 12:54
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