Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar şoku 'Her gece beni...'
Popun kralı olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında daha önce çocuk istismarı konusunda pek çok iddia ortaya atılmıştı ama böylesi ilk ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra çıkacak olan belgesel 'Leaving Neverland'de yer alacak mağdurlardan biri olan Wade Robson cinsel istismar iddiaları dünyayı salladı. Daha önce banyosunda çıplak çocuk fotoğrafları bulunan Michael Jackson hakkındaki iddialar sadece bununla sınırlı değil.
01.03.2019 13:53
- Son Güncelleme: 01.03.2019 13:57
Tüm dünya onu 'Pop müziğin Kralı' olarak biliyor. 2009 yılında hayatını kaybettiğinde tüm dünyayı şaşkına çevirmişti Michael Jackson. Fakat Jackson, ölümünden sonra da şaşırtmaya devam ediyor. Sebebi ise 'çocuk istismarı' Ortaya çıkan görüntüler, ortaya atılan iddialara ve verilen ifadeler kan donduran cinsten.
"YÜZLERCE KEZ İSTİSMAR"
Jackson'ın ailesi cinsel istismar iddialarını kanıtlamak için "tek bir kanıt bulunmadığını" söylüyor. Söz konusu iki adam ayrıca, Leaving Neverland adlı belgeselde konuştu. Cinsel istismarın ne kadar sürdüğü sorulduğunda, hem Robson hem de Safechuck bunun yüzlerce kez gerçekleştiği konusunda hemfikirdi.
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