Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar şoku 'Her gece beni...'

"YÜZLERCE KEZ İSTİSMAR"

Jackson'ın ailesi cinsel istismar iddialarını kanıtlamak için "tek bir kanıt bulunmadığını" söylüyor. Söz konusu iki adam ayrıca, Leaving Neverland adlı belgeselde konuştu. Cinsel istismarın ne kadar sürdüğü sorulduğunda, hem Robson hem de Safechuck bunun yüzlerce kez gerçekleştiği konusunda hemfikirdi.