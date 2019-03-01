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Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar şoku 'Her gece beni...'

Popun kralı olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson hakkında daha önce çocuk istismarı konusunda pek çok iddia ortaya atılmıştı ama böylesi ilk ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra çıkacak olan belgesel 'Leaving Neverland'de yer alacak mağdurlardan biri olan Wade Robson cinsel istismar iddiaları dünyayı salladı. Daha önce banyosunda çıplak çocuk fotoğrafları bulunan Michael Jackson hakkındaki iddialar sadece bununla sınırlı değil.

01.03.2019 13:53 - Son Güncelleme: 01.03.2019 13:57
Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar şoku 'Her gece beni...'

Tüm dünya onu 'Pop müziğin Kralı' olarak biliyor. 2009 yılında hayatını kaybettiğinde tüm dünyayı şaşkına çevirmişti Michael Jackson. Fakat Jackson, ölümünden sonra da şaşırtmaya devam ediyor. Sebebi ise 'çocuk istismarı' Ortaya çıkan görüntüler, ortaya atılan iddialara ve verilen ifadeler kan donduran cinsten.

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Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar şoku 'Her gece beni...'

Michael Jackson hakkında yayınlanacak belgesel çok konuşulmuş ve Jackson ailesi bu filme karşı çıkmıştı. Henüz belgesel çekilmleri sıcaklığını korurken konu hakkında bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar şoku 'Her gece beni...'

36 yaşındaki Wade Robson, dün BBC'de yaptığı açıklamada, yedi yaşından itibaren Jackson'ın cinsel istismarına uğradığını ve 14 yaşındayken ünlü şarkıcının ona tecavüz etmeye çalıştığını söyledi.

Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar şoku 'Her gece beni...'

40 yaşındaki James Safechuck ise, Jackson'ın ona "10 yaşından 14 yaşına kadar" cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Bu iğrenç iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte çocukken dehşeti yaşayan iki kişinin yaptığı kan donduran açıklamalar...

Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar şoku 'Her gece beni...'

"YÜZLERCE KEZ İSTİSMAR"
Jackson'ın ailesi cinsel istismar iddialarını kanıtlamak için "tek bir kanıt bulunmadığını" söylüyor. Söz konusu iki adam ayrıca, Leaving Neverland adlı belgeselde konuştu. Cinsel istismarın ne kadar sürdüğü sorulduğunda, hem Robson hem de Safechuck bunun yüzlerce kez gerçekleştiği konusunda hemfikirdi.

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