Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendirici barıştı mı? Aleyna Tilki barıştırdı iddiası

DENİZ SEKİ İLE HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ BARIŞTI MI?

Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendirici büyük bir aşk yaşamış, hatta bu aşk yıllarca çok konuşulmuştu. Deniz Seki'nin bu aşkta yaşadığı duygularını kaleme almasıyla ortaya çıkan şarkılar ise 'esfane şarkılar' listesinde yerini aldı.

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