Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendirici barıştı mı? Aleyna Tilki barıştırdı iddiası
Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendirici, büyük bir aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz gün Deniz Seki'nin Hüsnü Şenlendirici'ye yazdığı 'Adaletsiz Seçim' şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki'nin, Deniz ve Hüsnü'yü barıştırdığı iddia edildi. Deniz Seki, Aleyna Tilki'nin yorumladığı şarkıyı Instagram hesabından, 'Dünyalar güzeli starım benim. Yıllardır küs olduğum şarkıyla barıştırdın, sesine sağlık.' notuyla paylaştı.
01.03.2019 10:36
- Son Güncelleme: 01.03.2019 10:58
DENİZ SEKİ İLE HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ BARIŞTI MI?
Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendirici büyük bir aşk yaşamış, hatta bu aşk yıllarca çok konuşulmuştu. Deniz Seki'nin bu aşkta yaşadığı duygularını kaleme almasıyla ortaya çıkan şarkılar ise 'esfane şarkılar' listesinde yerini aldı.
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