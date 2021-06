Kıvanç Tatlutuğ babası ve kız kardeşi Melisa ile keyifte! 'Babasının aynısı' dedirten Kıvanç'a bakın daha o zamanlardan karizmatik...

Kıvanç Tatlutuğ babası ve kız kardeşi Melisa ile keyifte! 'Babasının aynısı' dedirten Kıvanç'a bakın... 'Daha o zamanlardan karizmatik', 'Babasının kopyası' gibi yorumlarla gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya gündeminde. Türk oyuncu ve eski manken Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya geldi. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyuran Tatlıtuğ, kariyer basamaklarını hızla tırmandı bu sürede de boş durmadı. İşiyle ilgili kendisini sürekli geliştiren Kıvanç, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile evlendi. Babası ile gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk halini görenler, 'babasının oğlu' diyor.

25.06.2021 13:58 - Son Güncelleme: 25.06.2021 14:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ