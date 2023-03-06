Kısmetse Olur’un yıldızı evli sevgilisinden canlı yayında dayak yedi! Yürekler ağızlara geldi Melis Buse Betkayan’ın saçından tuttuğu gibi...

Melis'in, geçtiğimiz günlerde evli bir TikTok fenomeni 'Serbest Hoca' olarak bilinen Reşit Bozdağ ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

Karısına ve diğer sevgilisine daha önce TikTok canlı yayınında şiddet gösteren Reşit Bozdağ, bu sefer de Melis Buse Betkayan'a şiddet gösterirken kaydedildi.