Burcu Esmersoy'un hastalığı korkutmuştu! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama: "Zihnimi zehirli her şeye kapattım"

Her dakika paylaşım yapan Burcu Esmersoy'un sessizliğe gömülmesi ise hayranlarını bir hayli korkuttu.

Son olarak Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen deprem ile ilgili paylaşım yapan Burcu'nun olaylardan etkilendiği söylendi.