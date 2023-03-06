Burcu Esmersoy'un hastalığı korkutmuştu! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama: "Zihnimi zehirli her şeye kapattım"
Burcu Esmersoy'un hastalığı korkutmuştu! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi. Uzun bir süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Burcu Esmersoy'un sosyal medyaya 'zorunlu' ara verdiği ortaya çıkmıştı. Depremden sonra birkaç paylaşım yapıp ortalardan kaybolan Burcu Esmersoy'a doktoru tarafından yasak geldiği bilgisinin ardından ünlü isimden ilk açıklama geldi. İşte Burcu Esmersoy'un sağlık durumu hakkında açıklaması...
"ZİHNİMİ ZEHİRLİ HER ŞEYE KAPATTIM"
Burcu Esmersoy'un hastalığı korkutmuştu! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi. Burcu Esmersoy, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başından yer alıyor. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar dışında iş anlaşmaları da yapan Esmersoy, ciddi oranlarda para kazanıyor. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Esmersoy, sosyal medyadan yaptığı milyonluk anlaşmalarla gündemden düşmüyor.
Her dakika paylaşım yapan Burcu Esmersoy'un sessizliğe gömülmesi ise hayranlarını bir hayli korkuttu.
Son olarak Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen deprem ile ilgili paylaşım yapan Burcu'nun olaylardan etkilendiği söylendi.
BURCU ESMERSOY'A NE OLDU?
Güzel modelin nerede olduğu merak konusu oldu. Esmersoy'un sosyal medyaya 'zorunlu' ara verdiği ortaya çıktı. Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gördüğünü saklamayan Burcu Esmersoy, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadı.
DOKTOR YASAĞI GELDİ
Güzel sunucunun doktoru da bu nedenle Burcu Esmersoy'a, "Bir süre sosyal medyadan uzak dur" yasağı koydu. Ünlü sunucu, çocukluk döneminde yaşadığı anne ve babasıyla ilgili travmaları nedeniyle düzenli olarak psikolojik destek alıyor.