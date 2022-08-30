Kısmetse Olur'un sek erkeği Adnan şimdilerde adeta başka biri! Ceyda ve Didem'in kara sevdası Adnan Kızıltaş'ı tanımak artık güç
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Adnan Kızıltaş... Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında çok konuşulan Adnan Kızıltaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde Hacer Göktaş Kızıltaş'la mutlu bir evliliği olan Adnan Kızıltaş ve diğer yarışma ünlülerinin değişimlerini sizler için derledik.
30.08.2022 10:19 - Son Güncelleme: 30.08.2022 10:21
Kısmetse Olur evindeki popüler damat adaylarından biri olan Adnan Kızıltaş, eğlendiren bir karakterdi. Bazı anlarda maço tavırlarıyla da dikkat çeken Adnan Kısmetse Olur'un iki sezonuna da katıldı ve iki sezonda da aşk yaşadı.