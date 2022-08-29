Son durumu merak edilen Kenan Işık'ın gözlerden uzak büyüyen oğluna bakın! Babasının kopyası! Meğer yıllar önce...
21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpıp, beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ın tedavisi o gün bugündür devam ediyor. O gün bugündür ailesi de sessizliğe gömülen Kenan Işık'ın gözlerden uzak büyüyen oğlu görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Kenan Işık olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
29.08.2022 17:03 - Son Güncelleme: 29.08.2022 17:03
8 yıl önce her zaman düzenli gittiği spor salonuna giren Kenan Işık salonun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. O günden sonra hiç bir şey eskisi gibi olmadı... Komaya giren Işık'a uzun süredir evinde tedavi ile bakılıyor. Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni olan Kenan Işık'tan 2014 yılından beri güzel bir haber bekleniyor.