Kısmetse Olur'un haşin çocuğu sek erkeği Emre'ydi! Ayça aşkıyla yanıp tutuşan Emre Ubeyli'yi tanımak artık güç son hali...
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Yunus Emre Ubeyli... Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında Ayça Ekin Beğen'le yaşadığı aşka çok konuşulan Yunus Emre Ubeyli'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı yarışma programında Ayça Ekin Beğen ile aşk yaşamasıyla tanınan Emre Ubeyli görenleri şaşkına çevirdi. Son haliyle gündeme gelen Emre Ubeyli'nin yakışıklılığından eser kalmadı. Herkesin bir dönem beğendiği Emre Ubeyli, yeni tarzı ve farklı görüntüsüyle dikkat çekti.
Yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur'un yarışmacıları arasında yer alan Emre Ubeyli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.
Yine o dönemin yarışmacıları arasında yer alan Ayça Ekin ile aşk yaşayan ve hemen ardından Hazal Atabek ile sevgili olan Emre Ubeyli, son görüntüsüyle sevenlerini şaşkına çevirdi.
AYÇA EKİN'LE YAŞADIĞI AŞKLA TANINMIŞTI
O dönemin yarışmacıları arasında yer alan Ayça Ekin ile yaşadığı aşkla adını tüm Türkiye'ye duyuran Emre Ubeyli, yeniden gündeme geldi.
O dönemler herkesin favori damat adayları arasında yer alan Emre Ubeyli, yakışıklı görüntüsüyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.
SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme gelen Emre Ubeyli'nin son görüntüsü şoke etti.