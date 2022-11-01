Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'in ev paylaşımı ortalığı salladı! Mini taytıyla poz verdi görenler: "Burası sizin eviniz mi?"
Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'in ev paylaşımı ortalığı salladı! Mini taytıyla poz verdi görenler, "Burası sizin eviniz mi?" yorumları yaptı. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Ebru Şahin Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. ki yıl aşk yaşadığı Cedi Osman ile 7 Temmuz'da Çeşme'de evlenmişti güzel oyuncu. Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Şahin'in ev pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Evin genişliği ise dikkat çekti.
01.11.2022 16:12 - Son Güncelleme: 01.11.2022 16:24
"BURASI SİZİN EVİNİZ Mİ?"
Cedi Osman'la evlenen Ebru Şahin'in ev paylaşımı ortalığı salladı! Mini taytıyla poz verdi görenler, "Burası sizin eviniz mi?"yorumları yaptı.
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturan ve ardından Çeşme'de düğün yapan Ebru Şahin Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
Ardından adaçayı içerken paylaştığı anları paylaşan Ebru Şahin kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
EBRU ŞAHİN NERELİ?
18 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelen Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.