Aydemir Akbaş ile eşi Beyhan Benek 11 günlük bebeğini kaybetmişti... Olay itiraf: "Doktor hatasından öldü ama iyi ki yaşamamış"
Aydemir Akbaş ile eşi Beyhan Benek 11 günlük bebeğini kaybetmişti! Yıllar sonra olay itiraf geldi. Türk sinemasının 86 yaşındaki usta ismi Aydemir Akbaş, konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydemir Akbaş ilk kez 1964 yılında nikah masasına oturdu ve 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. Yeşilçam'ın efsanelerinden olan Aydemir Akbaş, yıllar önce 11 günlükken kaybettikleri bebeklerini anlattı. Bebeklerinin doktor hatası yüzünden öldüğünü söyleyen oyuncu, "Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum..." diyerek dikkat çekti. İşte detaylar...
"DOKTOR HATASINDAN ÖLDÜ AMA İYİ Kİ YAŞAMAMIŞ"
Aydemir Akbaş ile eşi Beyhan Benek 11 günlük bebeğini kaybetmişti... Olay itiraf yıllar sonra geldi.
Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından Aydemir Akbaş, konuk olduğu programda Uuun yıllardır evli olduğu Beyhan Benek ile bir çocuklarının olduğunu ancak doğumdan 11 gün sonra kaybettiklerini anlattı.
"PREMATÜRE DOĞDU"
Uzun yıllar çocuk hasreti çeken Aydemir Akbaş, bebeklerinin neden öldüğünü şu sözlerle anlattı: "Bebeğimiz 11 gün yaşadı. Prematüre doğdu, evde özel odada ayırarak camlı bir kapı yaptırarak hemşire tutmuştuk. Çocuğum için kitap yazmayı düşündüm ama Beyhan istemedi. Doktor hatasıydı. Doktor, Amerika'ya giderken asistan tayin etmiş. Asistan da çocuğun kakası kontrol edin diye bize söylemeyi unutuyor. Hemşire bana 'çocuk kakasını yapamıyor, huylanıyorum' dedi."
"BABALIK YAPAMAZDIM"
"Çok önemli bir doktora gösterdik. O da ameliyat yapılması gerektiğini söyledi ama yaşaması %3'tü. Bütün hastaneleri gezdik. Doğumun gerçekleştiği hastanedeki bir doktor 'ben bu ameliyatı koridorda bile yaparım' dedi. Bizim gittiğimiz doktor müsaade etmedi. Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum. Çünkü ben babamın bize baktığı gibi çocuğuma bakamayacağıma inandım. Babam yemez bize yedirirdi. Benim için sanatçının çocuğu olması yanlış. Çünkü uğraşamazsın. Sorumluluk sahibi olamazsın ve ben olamazsam deliririm. Bizim zamanımızda tiyatro yapmak çok zordu."
"BEYHAN İLE AYRIYIZ, YALNIZ ÖLMEKTEN KORKUYORUM"
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