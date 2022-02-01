Kısmetse Olur’un Cansel Çördük’ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen gelin adayının yeni mesleği...

ÜNLÜLERİN BİLMEDİĞİNİZ MESLEKLERİ

HADİSE

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin bilmediğiniz meslekleri...

Şimdilerde pop müziğin en çok kazanan isimlerinden olan Hadise, ilk gençlik yıllarında markette, fırında çalıştı ve mağazada tezgahtarlık yaptı. O yıllardan bahsederken asla utanmadığını söyleyen Hadise, "Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir." dedi.