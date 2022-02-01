Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen gelin adayının yeni mesleği...
Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen gelin adayı yeni mesleği ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ve bir dönem Arda Turan'la yazışmalarıyla gündeme gelen gelin adayı Cansel Çördük bu kez o mesleğe soyundu...
Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen bir dönemin gelin adayı yeni mesleğiyle gündeme bomba gibi düştü.
Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Yarışmadan sonra değişimiyle şoke eden Cansel Çördük son dönemde hayatını yurt dışında geçiriyor.
"SESİN YOK"
Sosyal medya hesabından şarkısını duyuran Çördük kendisine yardım edenlere teşekkür etti. Türk takipçilerinin bir kısmı Cansel Çördük'e "Sesin yok" yorumlarında bulundu.
ÜNLÜLERİN BİLMEDİĞİNİZ MESLEKLERİ
HADİSE
Şimdilerde pop müziğin en çok kazanan isimlerinden olan Hadise, ilk gençlik yıllarında markette, fırında çalıştı ve mağazada tezgahtarlık yaptı. O yıllardan bahsederken asla utanmadığını söyleyen Hadise, "Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir." dedi.