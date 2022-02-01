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Haberler Magazin Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen gelin adayının yeni mesleği...

Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen gelin adayının yeni mesleği...

Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen gelin adayı yeni mesleği ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan ve bir dönem Arda Turan'la yazışmalarıyla gündeme gelen gelin adayı Cansel Çördük bu kez o mesleğe soyundu...

01.02.2022 17:29 - Son Güncelleme: 01.02.2022 17:29
Kısmetse Olur’un Cansel Çördük’ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen gelin adayının yeni mesleği...

Kısmetse Olur'un Cansel Çördük'ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen bir dönemin gelin adayı yeni mesleğiyle gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur’un Cansel Çördük’ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen gelin adayının yeni mesleği...

Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Yarışmadan sonra değişimiyle şoke eden Cansel Çördük son dönemde hayatını yurt dışında geçiriyor.

Kısmetse Olur’un Cansel Çördük’ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen gelin adayının yeni mesleği...

Instagram'da verdiği cesur paylaşımlarla adından söz ettiren yarışmacı Cansel Çördük bir süre önce modellik yapıyordu. Gelin adayı Cansel şimdi de şarkıcılığa soyundu.

Kısmetse Olur’un Cansel Çördük’ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen gelin adayının yeni mesleği...

"SESİN YOK"

Sosyal medya hesabından şarkısını duyuran Çördük kendisine yardım edenlere teşekkür etti. Türk takipçilerinin bir kısmı Cansel Çördük'e "Sesin yok" yorumlarında bulundu.

Kısmetse Olur’un Cansel Çördük’ü modelliği bıraktı bakın şimdilerde ne yapıyor! Tanınmaz hale gelen gelin adayının yeni mesleği...

ÜNLÜLERİN BİLMEDİĞİNİZ MESLEKLERİ

HADİSE

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin bilmediğiniz meslekleri...

Şimdilerde pop müziğin en çok kazanan isimlerinden olan Hadise, ilk gençlik yıllarında markette, fırında çalıştı ve mağazada tezgahtarlık yaptı. O yıllardan bahsederken asla utanmadığını söyleyen Hadise, "Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir." dedi.

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