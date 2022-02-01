Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz’in ikizi kadar benzeyen ablası ortalığı kasıp kavurdu! Esmer güzeli Huri kardeşini gölgede bıraktı
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ikizi kadar benzeyen ablası ortalığı kasıp kavurdu! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, sosyal medyaya damga vurdu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Huri Deniz, iddialı pozlarıyla çok konuşuldu. Özellikle karın kaslarını sergilediği paylaşımlarıyla dikkat çeken Huri Deniz için "Mardinli güzel", "Esmer güzeli" ve "Pınar'a ne kadar benziyorsun" yorumları yapıldı. İşte Pınar Deniz'in güzeller güzeli ablası Huri...
01.02.2022 18:37
- Son Güncelleme: 01.02.2022 18:37
Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ile gündeme geldi.
Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu takipçilerinin beğenisine sunmasının arından sosyal medyaya damga vurdu.
Özellikle karın kaslarını sergilediği paylaşımlarıyla dikkat çeken Huri Deniz için "Mardinli güzel", "Esmer güzeli" yorumları yapıldı.