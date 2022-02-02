Demet Özdemir'den bornozlu dekolteli pozlar! Oğuzhan Koç kafasını duvarlara vursa yeridir! Yılın kadını Demet Özdemir...
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen günlerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile ayrıldığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Sonrasında ayrılık kesinleşmişti. Oğuzhan Koç sessizliğini korurken, Demet Özdemir sosyal medyada oldukça aktif. Ünlü oyuncu, son olarak bornozlu ve bol makyajlı bir pozunu paylaştı. Özdemir, yine sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
02.02.2022 09:18
- Son Güncelleme: 02.02.2022 09:20
Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa bir süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan çift, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmişti.
Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" ifadelerini kullanmıştı. Oğuzhan Koç da Instagram hesabından yaptığı açıklamayla aşk haberlerini doğrulamıştı.
Magazin gündeminden düşmeyen Özdemir ve Koç bu kez kesin olarak yolları ayırdı. Ayrılık sonrası Oğuzhan Koç, ortalıkta pek boy göstermezken, Demet Özdemir sosyal medya oldukça aktif.