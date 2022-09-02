Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı: "Berbat bir görüntü"
Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı. Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük Instagram'daki son paylaşımlarıyla takipçilerine "Berbat bir görüntü" , "Kaybolan güzelliğini makyaj bile getirmiyor" dedirtti.
02.09.2022 16:02 - Son Güncelleme: 02.09.2022 16:08
"BERBAT BİR GÖRÜNTÜ"
Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı.
Cansel hem son haliyle hem de pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak erotik bir klipte yer alan Cansel Çördük şimdi de modellik yaptı. Tanga mayosunu giyip pozlarını paylaşan Cansel'in paylaşımına bazı takipçileri olumsuz yorumlarda bulundu.
Son olarak bir klipte yer alan Cansel Çördük şimdi de modellik yaptı. Tanga mayosunu giyip pozlarını paylaşan Cansel'in paylaşımına bazı takipçileri olumsuz yorumlarda bulundu.