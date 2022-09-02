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Haberler Magazin Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı: "Berbat bir görüntü"

Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı: "Berbat bir görüntü"

Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı. Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük Instagram'daki son paylaşımlarıyla takipçilerine "Berbat bir görüntü" , "Kaybolan güzelliğini makyaj bile getirmiyor" dedirtti.

02.09.2022 16:02 - Son Güncelleme: 02.09.2022 16:08
Kısmetse Olur’un ’çaçaron gelini’ Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı: Berbat bir görüntü

"BERBAT BİR GÖRÜNTÜ"

Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur’un ’çaçaron gelini’ Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı: Berbat bir görüntü

Ekranların gelmiş geçmiş en entrika dolu yarışma programı Kısmetse Olur, yarışmacıları ile hala gündemde. 2015'te yayınlandığı ilk günden itibaren farklı konsepti ile dikkat çeken Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayından kaldırılmıştı.

Kısmetse Olur’un ’çaçaron gelini’ Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı: Berbat bir görüntü

Cansel hem son haliyle hem de pozlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak erotik bir klipte yer alan Cansel Çördük şimdi de modellik yaptı. Tanga mayosunu giyip pozlarını paylaşan Cansel'in paylaşımına bazı takipçileri olumsuz yorumlarda bulundu.

Kısmetse Olur’un ’çaçaron gelini’ Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı: Berbat bir görüntü

Son olarak bir klipte yer alan Cansel Çördük şimdi de modellik yaptı. Tanga mayosunu giyip pozlarını paylaşan Cansel'in paylaşımına bazı takipçileri olumsuz yorumlarda bulundu.

Kısmetse Olur’un ’çaçaron gelini’ Cansel Çördük modellik yaptı arkasını dönünce olay kıyafetine yorum yağdı: Berbat bir görüntü

Çördük'e "Kaybolan güzelliğini makyaj bile getirmiyor", "Berbat bir görüntü", "Yazık kaybolan gençlik", "Bu halin çok üzücü", "Sanki 2 farklı insan" yorumları yağdı.

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