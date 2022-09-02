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Haberler Magazin Deniz n'apıyorsun Deniz! Deniz Seki paylaştı rezil rüsva oldu! İnsan photoshop yapar da bu bir başka 'yeter bu kadar fotoşop'

Deniz n'apıyorsun Deniz! Deniz Seki paylaştı rezil rüsva oldu! İnsan photoshop yapar da bu bir başka 'yeter bu kadar fotoşop'

Deniz Seki öyle bir harekette bulundu ki sosyal medyanın diline düştü... Konser maratonuna devam eden 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Deniz Seki, sahnelerinden fotoğrafları da Instagram hesabından, takipçileriyle buluşturuyor. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi Seki geçtiğimiz günlerde. Ancak yaptığına yapacağına bin pişman oldu. Çünkü kendisinin paylaştığı fotoğrafla, fotoğrafın gerçeği arasında fark ortaya çıkınca olanlar oldu. Daha önce de photoshop yüzünedn patlayan Deniz Seki bu kez daha büyük patladı.

02.09.2022 16:00 - Son Güncelleme: 02.09.2022 16:00
Deniz n’apıyorsun Deniz! Deniz Seki paylaştı rezil rüsva oldu! İnsan photoshop yapar da bu bir başka ’yeter bu kadar fotoşop’

Deniz Seki 'photoshop' sevdasından vazgeçmiyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Deniz n’apıyorsun Deniz! Deniz Seki paylaştı rezil rüsva oldu! İnsan photoshop yapar da bu bir başka ’yeter bu kadar fotoşop’

Önceki gün Manisa'a sahne alan Deniz Seki, konserden karelerini 1 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

Deniz n’apıyorsun Deniz! Deniz Seki paylaştı rezil rüsva oldu! İnsan photoshop yapar da bu bir başka ’yeter bu kadar fotoşop’

Deniz Seki, 'photoshop' yöntemiyle kendisini incecik yaptı.

Deniz n’apıyorsun Deniz! Deniz Seki paylaştı rezil rüsva oldu! İnsan photoshop yapar da bu bir başka ’yeter bu kadar fotoşop’

Konser sonrası görüntülerin gerçek halleri paylaşılınca da olanlar oldu.

Deniz n’apıyorsun Deniz! Deniz Seki paylaştı rezil rüsva oldu! İnsan photoshop yapar da bu bir başka ’yeter bu kadar fotoşop’

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Deniz Seki daha önce de çok sayıda paylaşımına filtre ve photoshop uygulamıştı.

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