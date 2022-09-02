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Haberler Magazin Bir Küçük Gün Işığı Atv'de başlıyor! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var: Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu...

Bir Küçük Gün Işığı Atv'de başlıyor! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var: Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu...

Bir Küçük Gün Işığı Atv'de başlıyor! Yapımını NGM'nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı" ilk bölümüyle 5 Eylül Pazartesi günü atv'de ekranlara geliyor. Atv'nin yeni dizileri arasında yer alan Bir Küçük Gün Işığı oyuncu kadrosunda ise sürpriz isimler yer alıyor. İşte 1. fragmanı yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında merak edilenler...

02.09.2022 16:25 - Son Güncelleme: 02.09.2022 16:25
Bir Küçük Gün Işığı Atv’de başlıyor! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var: Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu...

Bir Küçük Gün Işığı Atv'de başlıyor! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var...

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Bir Küçük Gün Işığı Atv’de başlıyor! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var: Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu...

"Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…" sözüyle dikkat çeken Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Bir Küçük Gün Işığı Atv’de başlıyor! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var: Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu...

OYUNCULAR

Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan)

Bir Küçük Gün Işığı Atv’de başlıyor! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var: Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu...

Bir Küçük Gün Işığı Atv’de başlıyor! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler var: Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu...

1.BÖLÜM ÖZETİ

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur.

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