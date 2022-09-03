Kısmetse Olur'da Emre Ubeyli'ye 'seni alacağım' demişti! Hazal Atabek'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tanımak güç
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Hazal Atabek... Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında çok konuşulan Hazal Atabek, Yunus Emre Ubeyli'yle evliliğinden kıyısından dönmüştü. Sosyal medyada paylaşımlarıyla çok konuşulan Hazal Atabek'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.
03.09.2022 13:03 - Son Güncelleme: 03.09.2022 13:07
Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok konuşulan evlilik programında yer alan birçok isim, günümüzde hala çok seviliyor ve takip ediliyor. Bu isimlerden birisi olan ve yarışmaya gelir gelmez damat adayı Emre'ye 'Seni alacağım' gibi iddialı cümleleriyle gündem olan Hazal Atabek.