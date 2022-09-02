SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen'e istenen ceza belli oldu! İşte iddianame...
Geçtiğimiz günlerde tutuklanıp 4 gün sonra tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanacak. Gülşen hakkında 48 sayfalık bir iddianame hazırlandı. 702 müştekinin bulunduğu iddianamede müştekiler arasında KADEM ve Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.
02.09.2022 10:40 - Son Güncelleme: 02.09.2022 11:34
1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanacak.
Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi | VİDEO
CEZAEVİNDEN EV HAPSİNE
Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti.