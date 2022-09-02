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Haberler Magazin SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen'e istenen ceza belli oldu! İşte iddianame...

SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen'e istenen ceza belli oldu! İşte iddianame...

Geçtiğimiz günlerde tutuklanıp 4 gün sonra tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanacak. Gülşen hakkında 48 sayfalık bir iddianame hazırlandı. 702 müştekinin bulunduğu iddianamede müştekiler arasında KADEM ve Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

02.09.2022 10:40 - Son Güncelleme: 02.09.2022 11:34
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen’e istenen ceza belli oldu! İşte iddianame...

Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen’e istenen ceza belli oldu! İşte iddianame...

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanacak.

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SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen’e istenen ceza belli oldu! İşte iddianame...

TUTUKLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.

SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen’e istenen ceza belli oldu! İşte iddianame...

CEZAEVİNDEN EV HAPSİNE

Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti.

SON DAKİKA: Şarkıcı Gülşen’e istenen ceza belli oldu! İşte iddianame...

48 SAYFALIK İDDİANAME 702 MÜŞTEKİ
48 sayfa olarak hazırlanan iddianamede 702 müşteki bulunuyor. Müştekiler arasında KADEM ve Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı.

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