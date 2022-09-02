Fahriye Evcen aşerdi! İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu hamile olan Fahriye Evcen sabaha karşı saat 3 buçukta bakın ne paylaştı
Fahriye Evcen aşerdi! İkinci kez bebek bekleyen Fahriye sabaha karşı saat 3 buçukta paylaştı, kısa sürede gündem oldu. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti belli olmuştu. 2. kez erkek bebek bekleyen Fahriye Evcen Instagram'dan sabaha karşı yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
02.09.2022 10:32 - Son Güncelleme: 02.09.2022 10:35
FAHRİYE EVCEN BAKIN NE AŞERDİ!
İkinci bebeğin cinsiyeti geçtiğimiz hafta belli olmuştu... Hamile olan Fahriye Evcen sabaha karşı saat 3 buçukta paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.