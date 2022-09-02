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Haberler Magazin Fahriye Evcen aşerdi! İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu hamile olan Fahriye Evcen sabaha karşı saat 3 buçukta bakın ne paylaştı

Fahriye Evcen aşerdi! İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu hamile olan Fahriye Evcen sabaha karşı saat 3 buçukta bakın ne paylaştı

Fahriye Evcen aşerdi! İkinci kez bebek bekleyen Fahriye sabaha karşı saat 3 buçukta paylaştı, kısa sürede gündem oldu. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti belli olmuştu. 2. kez erkek bebek bekleyen Fahriye Evcen Instagram'dan sabaha karşı yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

02.09.2022 10:32 - Son Güncelleme: 02.09.2022 10:35
Fahriye Evcen aşerdi! İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu, hamile olan Fahriye Evcen sabaha karşı saat 3 buçukta bakın ne paylaştı

FAHRİYE EVCEN BAKIN NE AŞERDİ!

İkinci bebeğin cinsiyeti geçtiğimiz hafta belli olmuştu... Hamile olan Fahriye Evcen sabaha karşı saat 3 buçukta paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

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Fahriye Evcen aşerdi! İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu, hamile olan Fahriye Evcen sabaha karşı saat 3 buçukta bakın ne paylaştı

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncu Fahriye Evcen, meslektaşı Burak Özçivit ile 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı.

Fahriye Evcen aşerdi! İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu, hamile olan Fahriye Evcen sabaha karşı saat 3 buçukta bakın ne paylaştı

5 yıl önce görkemli bir düğün yaparak birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Fahriye Evcen aşerdi! İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu, hamile olan Fahriye Evcen sabaha karşı saat 3 buçukta bakın ne paylaştı

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

Fahriye Evcen aşerdi! İkinci bebeğin cinsiyeti belli olmuştu, hamile olan Fahriye Evcen sabaha karşı saat 3 buçukta bakın ne paylaştı

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."

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