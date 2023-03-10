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Haberler Magazin Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan meğer evli fenomenle aşk yaşıyormuş! Canlı yayında dayak yemişti göğsünü gere gere açıkladı tepki yağdı: "Rezalet"

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan meğer evli fenomenle aşk yaşıyormuş! Canlı yayında dayak yemişti göğsünü gere gere açıkladı tepki yağdı: "Rezalet"

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan meğer evli fenomenle aşk yaşıyormuş! Canlı yayında dayak yemişti göğsünü gere gere açıkladı tepki yağdı. Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. Kısmetse Olur'un Aşkın Gücü adıyla Youtube platformunda ekrana geri dönmesinin ardından eski yarışmacılar da gündeme geliyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Melis Buse Betkayan. Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında çok konuşulan Melis Buse Betkayan TikTok canlı yayınında evli sevgilisin şiddet gördü. Bir küs bir barışık olan ikilinin barışması tepki çekterken sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf karelerine "Rezalet" , "Bu ne biçim ilişki" yorumları yağdı.

10.03.2023 11:26 - Son Güncelleme: 10.03.2023 11:36
Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan meğer evli fenomenle aşk yaşıyormuş! Canlı yayında dayak yemişti göğsünü gere gere açıkladı tepki yağdı: Rezalet
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan meğer evli fenomenle aşk yaşıyormuş! Canlı yayında dayak yemişti göğsünü gere gere açıkladı tepki yağdı: Rezalet

"REZİL BİR İLİŞKİ"

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan meğer evli fenomenle aşk yaşıyormuş! Canlı yayında dayak yemişti göğsünü gere gere açıkladı tepki yağdı.

Melis Buse Betkayan canlı yayında dayak yedi | VİDEO

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan meğer evli fenomenle aşk yaşıyormuş! Canlı yayında dayak yemişti göğsünü gere gere açıkladı tepki yağdı: Rezalet

Kanal D ekranlarının gelmiş geçmiş en entrika dolu yarışma programı Kısmetse Olur, yarışmacıları ile hala gündemde. 2015'te yayınlandığı ilk günden itibaren farklı konsepti ile dikkat çeken Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayından kaldırılmıştı.

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan meğer evli fenomenle aşk yaşıyormuş! Canlı yayında dayak yemişti göğsünü gere gere açıkladı tepki yağdı: Rezalet

Eski yarışmacılar şimdilerde hala popülerliğini korurken yaşantıları son derece merak konusu. Fişnikçi başı Melis Buse Betkayan ise en dikkat çeken isimlerden.

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan meğer evli fenomenle aşk yaşıyormuş! Canlı yayında dayak yemişti göğsünü gere gere açıkladı tepki yağdı: Rezalet

Betkayan son haliyle gündemden düşmüyordu.

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