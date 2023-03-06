Kısmetse Olur'la tanınan Melis Buse Betkayan evli sevgilisinden canlı yayında dayak yedi | İşte o anlar…

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. Kısmetse Olur'un Aşkın Gücü adıyla Youtube platformunda ekrana geri dönmesinin ardından eski yarışmacılar da gündeme geliyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Melis Buse Betkayan. Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında çok konuşulan Melis Buse Betkayan son olarak TikTok canlı yayınında evli sevgilisin şiddet gördü. İşte detaylar...