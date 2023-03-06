Haberler Magazin Videoları Kısmetse Olur'la tanınan Melis Buse Betkayan evli sevgilisinden canlı yayında dayak yedi | İşte o anlar…

Kısmetse Olur'la tanınan Melis Buse Betkayan evli sevgilisinden canlı yayında dayak yedi | İşte o anlar…

Kısmetse Olur'la tanınan Melis Buse Betkayan evli sevgilisinden canlı yayında dayak yedi | İşte o anlar…
06.03.2023 15:22 - Son Güncelleme: 06.03.2023 15:22

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:09
Hande Erçel ile Hakan...
Magazin 00:50
10 ay önce evlenen Seda Sayan...
Magazin 00:37
Mehmet Yılmaz Ak hastalığıyla...
Magazin 00:41
Hande Erçel ile sevgilisi...
Magazin 00:30
Özcan Deniz varını yoğunu eşi...
Magazin 00:42
Pınar Altuğ takipçisini...
Magazin 00:12
Yeşilçam'ın 'bayan popo'su...
Magazin 00:13
Simge Sağın Kendisini spora...
Magazin 02:43
‘Taha Duymaz anısına’ deyip...
Magazin 00:42
Arka Sokaklar’ın Murat’ı Uğur...
Magazin 00:53
Cihangir Ceyhan'ın eşi herkesi...
Magazin 00:19
İbrahim Tatlıses'in sahnesine...

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. Kısmetse Olur'un Aşkın Gücü adıyla Youtube platformunda ekrana geri dönmesinin ardından eski yarışmacılar da gündeme geliyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Melis Buse Betkayan. Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında çok konuşulan Melis Buse Betkayan son olarak TikTok canlı yayınında evli sevgilisin şiddet gördü. İşte detaylar...

Magazin Videoları
SON DAKİKA