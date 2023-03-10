Merve Boluğur'un bu sözleri kime "Yeni düşmanlar lazım eskileri hayranımız oldu" Manasız paylaşım sonrası olay "Kol altı tıraşı gelmiş"
Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur da arkadaşı için Hatay'a koşmuştu. Hatay'dan döndükten sonra Boluğur, kuaförden paylaşım yapıp şarkı söylemiş ve tepkileri üzerine çekmişti. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etmişti. Boluğur bu kez Instagram hesabından yayınladığı bir videoyla gündemde. Peki Merve Boluğur'un bu sözleri kime?
10.03.2023 11:03 - Son Güncelleme: 10.03.2023 11:03
Hatay Antakya deprem bölgesine koşan Merve Boluğur, enkaz altındaki arkadaşı Haydar için geldiğini söylemişti.
İşte "Bütün binayı kazdılar ama hala ulaşamadılar" diyen Merve Boluğur'un 'Haydar'ı beklemece' notuyla yaptığı paylaşım ise tepki çekmişti.