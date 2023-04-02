Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'nun müstehcen kayıtları ifşalanmıştı... Hamilelik haberinin ardından olay iddia: "Kürtaj olmuş"
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'nun müstehcen kayıtları ifşalanmıştı... Hamilelik haberinin ardından olay bir iddia daha gündeme geldi. Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Pembeye olan düşkünlüğü, maddiyata önem vermesini açıklaması ve damat adayı Oğulcan'la yakınlaşması derken Kısmetse Olur'da Cansel Ayanoğlu çok konuşulan bir isim haline döndü. Bir kızı olan Cansel Ayanoğlu'nun hamile olduğu iddiası ortalıkta dolaşırken olay bir iddia sosyal medyada yerini aldı. Kısmetse Olur Cansel'in hamile olduğu, Oğulcan ile çocuklarına Melodi adı vereceği iddia edilmişti. Şimdi ise Kısmetse Olur Cansel'in kürtaj iddiaları ortalığı karıştırdı.
02.04.2023 12:56 - Son Güncelleme: 02.04.2023 12:56
"KÜRTAJ OLMUŞ"
Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu'nun müstehcen kayıtları ifşalanmıştı... Hamilelik haberinin ardından olay bir iddia daha!
2017 yılında final yapan Kısmetse Olur yayınlandığı döneme adeta damgasını vurmuştu. İnanılmaz bir hayran kitlesi elde eden yapım 12 Aralık Pazartesi günü yepyeni bir formatla yeniden başladı.
Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 9 gelin ve 9 damat adayı ile kaldığı yerden devam ediyor. Entrika ve kaosa doyacağımız yapım haftanın altı günü yayınlanıyor.
Yeniden milyonlarca kişiyi kendisine bağlayan yapımda en dikkat çeken gelin adaylarından biri Cansel Ayanoğlu oldu.