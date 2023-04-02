Kısmetse Olur'daki Melis Buse Betkayan ve evli sevgilisi Reşit Bozdağ'dan canlı canlı şiddet görüntüleri! Peş peşe ifşalar geldi: "Herkes görsün..."

"TÜM TÜRKİYE GÖRSÜN"

Reşit Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Betkayan'dan şiddet gördüğü anları paylaştı. Genç ismin annesinin de yer aldığı videoda, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu duyuldu. Betkayan'ın, abajur ile sevgilisinin kafasına vurması da dikkat çekti. Bozdağ, görüntüleri "Geçen sefer de böyle oldu ama ispatlayamadığım için herkes ona inandı. Ben hiç yorum yapmayacağım. Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu." notunu düştü.