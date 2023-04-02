Kısmetse Olur'daki Melis Buse Betkayan ve evli sevgilisi Reşit Bozdağ'dan canlı canlı şiddet görüntüleri! Peş peşe ifşalar geldi: "Herkes görsün..."
Kısmetse Olur'daki Melis Buse Betkayan ve evli sevgilisi Reşit Bozdağ'dan canlı canlı şiddet görüntüleri! Peş peşe ifşalar geldi, son olarak TikTok fenomeni olan evli ve iki çocuk babası Reşit Bozdağ, Melis Buse Betkaya'nın kendisine şiddet uyguladığı anları paylaşıp, "Herkes görsün kimin ne olduğunu" dedi. İşte izleyen herkesi şaşkına çeviren ikili arasındaki olay görünüler...
"HERKES GÖRSÜN..."
Kısmetse Olur'daki Melis Buse Betkayan ve evli sevgilisi Reşit Bozdağ'dan canlı canlı şiddet görüntüleri! Peş peşe ifşalar geldi.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından darbedildiğini iddia eden Melis Buse Betkayan, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu gün Bozdağ ile yeniden barıştı. İkili, sosyal medya hesaplarından aşklarına ilişkin paylaşımları sürdürerek eleştirilere yanıt verdi. Son olarak bir kez daha yollarını ayırma kararı alan çiftten şiddet videosu geldi. Bu kez Reşit Bozdağ şiddet gördüğü anları paylaştı.
"TÜM TÜRKİYE GÖRSÜN"
Reşit Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Betkayan'dan şiddet gördüğü anları paylaştı. Genç ismin annesinin de yer aldığı videoda, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu duyuldu. Betkayan'ın, abajur ile sevgilisinin kafasına vurması da dikkat çekti. Bozdağ, görüntüleri "Geçen sefer de böyle oldu ama ispatlayamadığım için herkes ona inandı. Ben hiç yorum yapmayacağım. Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu." notunu düştü.
"KADINLARIN SİLAHI TIRNAKTIR"
Melis Buse Betkayan ise görüntülerin ardından videolu paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Ben erkek olsam dayak yedim diye o yalanı söylemeye utanırım. Sen zaten yalancısın. 3 lafından 5'i yalan. Tırmık attım başka ne yapabilirim ki? Başka neye gücüm yetebilir? Kadınların silahı tırnaktır arkadaşlar."