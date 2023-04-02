İhanetin ardından Pique ile boşanan Shakira yeni aşkının peşinden gidiyor! İspanya'yı terk etme kararı aldı üstelik çocukları da götürüyor
İhanetin ardından Pique ile boşanan Shakira yeni aşkının peşinden gidiyor! İspanya'yı terk etme kararı aldı üstelik çocukları da götürüyor. 12 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadılar, iki de çocukları oldu. Bu peri masalı Pique'nin Shakira'yı genç bir kadınla aldattığını öğrenmesiyle son buldu. Ardından intikam amaçlı yazılan bir şarkı ve yapılan karşılıklı göndermeler gündeme bomba gibi düştü. Geçen yıl sevgilisi ve iki çocuğunun babası Gerard Pique tarafından aldatılan Shakira, fırtınalı günleri geride bırakmış gibi görünüyor. Ünlü şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İşte detaylar...
İhanetin ardından Pique ile boşanan Shakira yeni aşkının peşinden gidiyor! İspanya'yı terk etme kararı aldı üstelik çocukları da götürüyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Shakira, Pique'den sonra yeni bir ilişkiye başladı. Hatta ünlü şarkıcı, bu aşk için iki oğluyla birlikte Miami'ye taşındı.
Haberler, Shakira'nın şehirde gizemli bir adamla çıkmaya başlamasının ardından geldi. Ayrıca, Shakira'nın yakınlarına ve yaşlı anne babasına bakan sağlık görevlilerine hafta sonuna kadar İspanya'yı terk edeceğini söylediği belirtildi.
"BİR BABA OLARAK İŞİM BU"
İspanyol El Pais gazetesine konuşan Gerard Pique, "Her ebeveynin çocukları için en iyisini yapma sorumluluğu vardır. Bu onları korumakla ilgilidir. Ben de buna odaklandım ve bir baba olarak işim bu" ifadelerini kullandı. Hayatında 'istediği şeyi yaptığı' konusunda ısrar eden eski futbolcu, "Öldüğüm gün arkama baktığımda, umuyorum ki istediğim her şeyi yapmış olacağım" dedi.
"DİĞERLERİ UMURUMDA DEĞİL"
"Kendime karşı dürüst olmak istiyorum. İmajımı temizlemek için para harcamayacağım" ifadelerini kullanarak kamuoyundaki olumsuz imajı konusunda endişe duymadığını belirten futbolcu, "Onlar için endişelendiğim ve sevdiğim insanlar beni tanıyan insanlardır. Diğerleri umurumda değil. Enerjimi bu insanlarla birlikte olmaya ve onlara sahip olduklarımı vermeye yönlendiriyorum. Çok mutluyum. Hayatımda bazı değişiklikler oldu ama ben mutluluğumu nasıl koruyacağımı bildim" diye konuştu.