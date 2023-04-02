İhanetin ardından Pique ile boşanan Shakira yeni aşkının peşinden gidiyor! İspanya’yı terk etme kararı aldı üstelik çocukları da götürüyor

"BİR BABA OLARAK İŞİM BU"

İspanyol El Pais gazetesine konuşan Gerard Pique, "Her ebeveynin çocukları için en iyisini yapma sorumluluğu vardır. Bu onları korumakla ilgilidir. Ben de buna odaklandım ve bir baba olarak işim bu" ifadelerini kullandı. Hayatında 'istediği şeyi yaptığı' konusunda ısrar eden eski futbolcu, "Öldüğüm gün arkama baktığımda, umuyorum ki istediğim her şeyi yapmış olacağım" dedi.