Defne Joy Foster'ın ölümünün üzerinden tam 12 yıl geçti... O zamanlar 2 yaşında olan Can Kılıç Solmaz'ın son hali duygulandırdı: "Annesinin ikizi"
Defne Joy Foster'ın ölümünün üzerinden tam 12 yıl geçti... O zamanlar 2 yaşında olan Can Kılıç Solmaz'ın son hali duygulandırdı. 2011'de Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmuştu Defne Joy Foster... Ölümü ile herkesi kahreden ünlü oyuncu 35 yaşında aramızdan ayrıldı ve geride 2 yaşında bir erkek evlat bıraktı... Can Kılıç Solmaz büyüdü, kocaman oldu. Baba Yasin Solmaz, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu ile bizzat kendisi ilgilendi. 13 yaşındaki Can Kılıç Solmaz, babasına verdiği doğum günü pozlarıyla dikkat çekti. Can'ı görenler, "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" , "Annesinin ikizi gibi" yorumları yapıyor.
02.02.2023 11:18 - Son Güncelleme: 02.02.2023 11:30
"ANNESİNİN İKİZİ"
Defne Joy Foster'ın ölümünün üzerinden tam 12 yıl geçti... O zamanlar 2 yaşında olan Can Kılıç Solmaz'ın son hali duygulandırdı.
Defne Joy Foster 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan'da Kerem Altan'ın evinde ölü bir şekilde bulundu. Şüpheli ölümün ardından 2014 yılında çıkan adli tıp raporunda ''Astım, alkol ve ilaçlar reaksiyon oluşturarak müşterek nedenle ölüme neden olmuş'' ifadesi yer almıştı.