Hadise'den Mauro Icardi'ye "Aşkın Olayım" Hadise durdu durdu futbolcu sevgili yaptı soluğu maçta aldı! Hadise ve Icardi sevgili mi?
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hadise. Gerek Mehmet Dinçerler'le ayrılığı, gerekse Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşkı derken magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyan Hadise durdu durdu bombayı patlattı. Hadise'nin gönlünü, Galatasaray'ın Arjantanli yıldızı Mauro Icardi'ye kaptırdığı iddia edildi. Üzerine soluğu Galatasaray-Ümraniyespor maçında alınca ortalık iyice birbirine girdi. Peki Hadise ile Icardi sevgili mi?
Hadise durdu durdu bombayı patlattı. Mehmet Dinçerler ile olaylı bir ayrılık döneminin ardından hakkında ortaya atılan iddia bomba.
Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından biri Hadise ile Mehmet dinçerler'in 5 aylık evliliğiydi.
"Aşkın Olayım" Hadise'den yeni aşk bombası! Hadise ve Mauro Icardi sevgili mi?
Çiftin doludizgin başlayan aşkı, hızla gelen evliliği aynı hızda sona ermişti. Hadise'nin adı boşandıktan sonra pek çok isimle anıldı. Ama bu kez bomba patladı.
Hadise'nib kalbini, Wanda Nara ile çalkantılı bir evlilik ve boşanma süreci geçiren Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye kaptırdığı iddia edildi.
"BİZ İDDİA DİYELİM DE..."
Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ebru Şancı Öztürk'ün iddiasına göre Hadise çoktan mesajını Icardi'ye yolladı bile. İşte Ebru Şancı'nın Hadise hakkında yaptığı açıklama:
"Aşkın Olayım" Hadise'den yeni aşk bombası! Hadise ve Mauro Icardi sevgili mi?