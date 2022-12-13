Kısmetse Olur Aşkın Gücü bölümleri saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARI KİMDİR?
Öykü Serter'in sunumuyla yayınlanmaya başlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacıların isimleri ne?
13.12.2022 12:15 - Son Güncelleme: 13.12.2022 12:15
Kısmetse Olur Aşkın Gücü 12 Aralık 2022 tarihinde başladı. Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönem yoğun ilgi gören fenomen program bu kez Youtube'de izleyicisiyle buluşacak. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARIN İSİMLERİ VE KİMDİRLERİ...
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, ilk bölümüyle 12 Aralık 2022 bugün saat 18.30'da Youtube'de yayınlanacak.