2’nci kez baba olmaya hazırlanan Burak Özçivit paylaştı! 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in son haline bakın! “Hamilelik yakışmış”
Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile görkemli bir düğünle 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Şimdilerde ikinci bebeğine 7 aylık hamile olan Evcen'in son hali ortaya çıktı. Burak Özçivit eşiyle verdiği romantik bir pozu, Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Son haliyle dikkat çeken Evcen için "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in son hali...
12.12.2022 18:33 - Son Güncelleme: 12.12.2022 18:33
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Şimdilerde ikinci kez anne-baba olmak için gün sayan ikiliden Burak Özçivit, eşiyle verdiği romantik bir pozu Instagram hesabında yayınladı.