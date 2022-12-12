Survivor yolcusu Berdan Mardini’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! “10 yıl evli kaldım meğer 9 yılı aldatılmışım” demişti...
Yeni bir formatla ekrana gelecek Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini oldu. Survivor 2023 için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'nın ismini açıklamasıyla gündeme gelen Berdan Mardini'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 'Senden Çocuğum Olsun', 'Ayaz Geceler' şarkılarıyla hafızalara kazındı ünlü şarkıcının özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, iki çocuk babası şarkıcı hakkında en çok "Berdan Mardini'nin eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Şarkıcının olaylı bir şekilde boşandığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Berdan Mardini'nin 10 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi kimmiş...
12.12.2022 19:14 - Son Güncelleme: 12.12.2022 19:14
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla Berdan Mardini'nin Survivor 2023'ün kadrosunda yer aldığını duyurdu. Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları, iki çocuk babası şarkıcı hakkında en çok "Berdan Mardini'nin eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
"10 YIL EVLİ KALDIM MEĞER 9 YILI ALDATILMIŞIM"
Berdan Mardini'nin Tuba Kalçık'a verdiği röportajda söylediği şu sözler ise tekrar gündeme geldi: "Hangi erkeğin aklına karısının aldattığı gelir ki? Hele anne olan bir kadının... Kafasına peruklar takıp, gece kulüplerinde gezeceğini hiç düşünmezdim.