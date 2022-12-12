Survivor yolcusu Berdan Mardini’nin eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! “10 yıl evli kaldım meğer 9 yılı aldatılmışım” demişti...

"10 YIL EVLİ KALDIM MEĞER 9 YILI ALDATILMIŞIM"

Berdan Mardini'nin Tuba Kalçık'a verdiği röportajda söylediği şu sözler ise tekrar gündeme geldi: "Hangi erkeğin aklına karısının aldattığı gelir ki? Hele anne olan bir kadının... Kafasına peruklar takıp, gece kulüplerinde gezeceğini hiç düşünmezdim.