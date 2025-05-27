"Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

"NE GELEN VAR NE GİDEN" Harika Avcı'nın yaşadığı binanın aparman görevlisi Zafer Bey, ünlü isimle yalnızca bir kez 'günaydın'laştığını belirterek şunları söyledi: "Çöpünü alırım ama kapısını çalmaya çekinirim. Zaten çalsam da açmaz. Sürekli perdelerin arkasından bakar. Yardıma ihtiyacı olduğu açık. Evi çok kötü durumda. Ne gelen var ne giden"

"SON AYLARDA ÖDEMELERİNİ YAPMIYOR" Ev sahibinin avukatı Turgut Hökenek ise dikkat çeken iddialarda bulundu. Avukat, Hökenek, şöyle konuştu: "2020'de 2200 TL ile kiralanan evin kirası bugün sadece 3500 TL. Son aylarda ödemelerini de yapmıyor. Yıllarca anlayış gösterdik ama son olarak müvekkilime saksı fırlattı, bu nedenle adli süreç başlatıldı"

"HALA GÜZEL, HALA GURURLU" Sanatçının nadiren görüştüğü tek komşusu Esra Hanım da şu ifadeleri kullandı: "Bir keresinde polis eşliğinde kapı kırılarak içeri girildi. Çok korktu, çok tepki verdi. Desteğe ihtiyacı var ama kabul etmiyor. Bırakılan yardım kolilerini bile geri çeviriyor. 'Benim ihtiyacım yok, başkasına verin' diyor. Hala çok güzel, çok da gururlu"

Harika Avcı