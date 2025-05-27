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"Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

Hem yeteneği hem güzelliğiyle 80'li yıllara damga vuran Harika Avcı, geçen günlerde hakkında ortaya atılan bir iddiayla hayranlarını endişelendirmişti. Avcı'nın "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" dediği öne sürülmüştü. İddiaları yalanlayan Avcı'nın son durumu ortaya çıktı. Adeta sırra kadem basan Yeşilçam yıldızıyla ilgili sır perdesi aralandı. Mahalle esnafı, komşular, apartman görevlisi ve ev sahibinin avukatı ilk kez konuştu. Sanatçının nadiren görüştüğü tek komşusu Esra Hanım'ın açıklamaları ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 16:20 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 16:20
Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

Gerçek adı Nermin Ocak olan 64 yaşındaki Harika Avcı, geçen günlerde hakkında ortaya atılan bir iddiayla hayranlarını endişelendirdi. Avcı'nın "Kısa süre sonra ölümüm duyulacak" dediği öne sürüldü. İddiaları yalanlayan Avcı, "Turp gibiyim hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

Ancak iddiaları yalanlayan Avcı'nın ne bir görüntüsü ne de ses kaydı basına yansıdı. Uzun süredir gözlerden uzay bir yaşam sürdüren Avcı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

Avcı'nın yaşadığı mahallenin esnafı, komşuları, apartman görevlisi ve ev sahibinin avukatı ilk kez konuştu.

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

Neler Oluyor Hayatta'da yer alan habere göre; Avcı, yalnızca sanat dünyasına değil, yaklaşık 5 yıldır etrafındaki herkese kendini tamamen kapatmış durumda. Evinde kimseyle görüşmeden, perdeleri hiç açmadan yaşıyor.

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

Komşuların anlattığına göre Harika Avcı, sadece sabahın erken saatlerinde köpeğini kısa süreli yürüyüşe çıkarıyor. Üstelik tanınmamak için maske ve güneş gözlüğü takıyordu. Yıllardır kendisiyle tek kelime bile etmeyen komşuları, "Ona hâlâ hayranız, ama hayatından endişeliyiz" diyor.

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

"NE GELEN VAR NE GİDEN"

Harika Avcı'nın yaşadığı binanın aparman görevlisi Zafer Bey, ünlü isimle yalnızca bir kez 'günaydın'laştığını belirterek şunları söyledi: "Çöpünü alırım ama kapısını çalmaya çekinirim. Zaten çalsam da açmaz. Sürekli perdelerin arkasından bakar. Yardıma ihtiyacı olduğu açık. Evi çok kötü durumda. Ne gelen var ne giden"

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

"SON AYLARDA ÖDEMELERİNİ YAPMIYOR"

Ev sahibinin avukatı Turgut Hökenek ise dikkat çeken iddialarda bulundu. Avukat, Hökenek, şöyle konuştu: "2020'de 2200 TL ile kiralanan evin kirası bugün sadece 3500 TL. Son aylarda ödemelerini de yapmıyor. Yıllarca anlayış gösterdik ama son olarak müvekkilime saksı fırlattı, bu nedenle adli süreç başlatıldı"

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

"HALA GÜZEL, HALA GURURLU"

Sanatçının nadiren görüştüğü tek komşusu Esra Hanım da şu ifadeleri kullandı: "Bir keresinde polis eşliğinde kapı kırılarak içeri girildi. Çok korktu, çok tepki verdi. Desteğe ihtiyacı var ama kabul etmiyor. Bırakılan yardım kolilerini bile geri çeviriyor. 'Benim ihtiyacım yok, başkasına verin' diyor. Hala çok güzel, çok da gururlu"

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

Harika Avcı

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

Harika Avcı

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

Harika Avcı

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

Harika Avcı

Kısa süre sonra ölümüm duyulacak sözlerini yalanlamıştı! Yeşilçam efsanesi Harika Avcı’nın son durumu ortaya çıktı: Hala çok güzel!

Harika Avcı